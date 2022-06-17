Слуцкий оценил шансы "Рубина" вернуться в РПЛ

Фото: твиттер Леонида Слуцкого/Автор неизвестен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий не сомневается в том, что его команде по силам вернуться в РПЛ в первый же год после вылета.

"У нас есть ограничения по заявке. У нас есть возможность взять трех игроков и двух иностранцев. Может быть, появятся новички, но основную селекцию мы провели.

До официального решения ФИФА мы не знаем. Теоретически их могут признать свободными агентами или на год дадут им возможность приостановить контракты на год. Мой прогноз - второй вариант", – сказал тренер "Рубина".

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