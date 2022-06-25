Слуцкий оценил перспективы "Рубина" после выхода из отпуска
Фото: твиттер Леонида Слуцкого/Автор неизвестен
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о том, каким видит будущее своей команды.
По его словам, уже в первой контрольной игре после отпуска он замечает прогресс.
"Очертания тоже уже понятны. Сегодня в стартовом составе играли восемь новых футболистов – или те, кто вернулся из аренды, или те, кто появился. Поэтому у нас по существу новая команда, хотя её и не было в конце того сезона.
Сказать, что за две недели и двумя контрольными матчами, играя по тайму, мы отладим все взаимодействия – конечно, такого быть не может. Но то, что мы понимаем, как мы будем пытаться играть и что мы будем пытаться делать, какие игроки на каких позициях будут конкурировать. В этом плане понимание есть", - сказал он.
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