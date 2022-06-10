Словакия обыграла Азербайджан, Латвия забила четыре гола Молдове

Фото: твиттер сборной Словакии/Автор неизвестен

Завершились два матча 3-го тура группового этапа Лиги наций в Лигах С и D.

Словакия на выезде с минимальным счетом победила Азербайджан, Латвия в гостях выиграла у Молдовы со счетом 4:2.

Лига С

Азербайджан – Словакия - 0:1 (0:0)

Гол: Вайсс, 81 - 0:1

Азербайджан:– Магомедалиев, Медведев (Гусейнов, 65), Мустафазаде, Хагверди, Гусейнов, Салахлы, Махмудов (Гусейнов, 79), Ришард (Гараев, 55), Паскуаль, Шейдаев (Нуриев, 65), Дадашов (Эмрели, 46).

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Вальент, Де Марко, Суслов (Вайсс, 65), Гараслин, Лоботка (Беро, 75), Грошовски, Руснак (Шранц, 90), Стрелец (Дуда, 65).

Лига D

Молдова – Латвия - 2:4 (1:2)

Голы: Николэеску, 5 (с пенальти) - 1:0, Гутковский, 19 - 1:1, Райлян, 26 (автогол) - 1:2, Гутковский, 60 - 1:3, Моцпан, 64 - 2:3, Икауниекс, 75 - 2:4

Молдова: Райлян, Ревенко, Армаш, Болохан, Посмак (Крэчун, 65), Рябчук, Рацэ, Плэтикэ (Моцпан, 53), Каймаков, Николэеску (Кобец, 80), Плэтикэ (Кожокару, 80).

Латвия: Штейнбор, Дубра, Черномордый, Юрковскис, Икауниекс, Тоберс (Тарасов, 90), Цыганик (Яунземс, 61), Зюзин (Эмсис, 80), Савальниекс, Гутковский (Икауниекс, 79), Улдрикис (Кроллис, 61).

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