Словакия не смогла обыграть Беларусь в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Словакии/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборные Словакии и Беларуси сыграли вничью со счетом 1:1.

В концовке первого тайма счет открыл Иван Бахар, но в середине второй половины равновесие восстановил Адам Зреляк.

Словакия, набрав семь очков, заняла третье место в группе 3 Лиги С. Беларусь с 3 очками финишировала на 4-м месте и сыграет в стыковых матчах за право остаться в Лиге С.

Словакия – Беларусь - 1:1 (0:1)

Голы: Бахар, 45 - 0:1, Зреляк, 65 - 1:1

Словакия: Родак, Пекарик, Шкриньяр, Шатка, Ганцко, Куцка (Мраз, 87), Лоботка, Бенеш (Грошовски, 74), Йирка, Боженик (Зреляк, 60), Дюриш (Беро, 74).

Беларусь: Плотников, Нечаев, Поляков, Юденков, Хадаркевич, Малькевич, Яблонский, Громыко (Печенин, 39), Бочеров, Климович, Бахар (Богомольский, 68; Савицкий, 89).

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