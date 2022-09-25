Словакия не смогла обыграть Беларусь в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Словакии/Автор неизвестен
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборные Словакии и Беларуси сыграли вничью со счетом 1:1.
В концовке первого тайма счет открыл Иван Бахар, но в середине второй половины равновесие восстановил Адам Зреляк.
Словакия, набрав семь очков, заняла третье место в группе 3 Лиги С. Беларусь с 3 очками финишировала на 4-м месте и сыграет в стыковых матчах за право остаться в Лиге С.
Словакия – Беларусь - 1:1 (0:1)
Голы: Бахар, 45 - 0:1, Зреляк, 65 - 1:1
Словакия: Родак, Пекарик, Шкриньяр, Шатка, Ганцко, Куцка (Мраз, 87), Лоботка, Бенеш (Грошовски, 74), Йирка, Боженик (Зреляк, 60), Дюриш (Беро, 74).
Беларусь: Плотников, Нечаев, Поляков, Юденков, Хадаркевич, Малькевич, Яблонский, Громыко (Печенин, 39), Бочеров, Климович, Бахар (Богомольский, 68; Савицкий, 89).
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|2
|Казахстан
|6
|6
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|6
|4
|4
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|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
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|14
|2
|Люксембург
|6
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|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
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|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
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|6
|15
|2
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|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4