Слимани вернулся в чемпионат Франции

Фото: твиттер "Бреста"/Автор неизвестен

Форвард "Спортинга" Ислам Слимани перебрался во французский "Брест".

Как пишет сайт клуб, 34-летний алжирец заключил однолетний контракт с опцией продления.

В новой команде он будет выступать под номером 13.

"Я поговорил с тренером и почувствовал уверенность с его стороны, а это самое главное в футболе", — отметил новичок команды.

Вторую часть минувшего сезона Слимани отыграл за "Спортинг", за который забил 4 гола в 9 встречах. Первую часть сезона он провел в "Лионе".

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