Следующий матч "Динамо" в Киеве отменили

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги между "Динамо" и "Металлистом" в Киеве отменили.

Встреча, которая должна была пройти 20 октября, перенесена на неопределенный срок.

Игру перенесли из-за угрозы обстрелов города.

По итогам шести туров "Динамо" занимает 9 место в турнирной таблице, "Металлист" идет на строчку выше.

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