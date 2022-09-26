Славен Билич возглавил английский клуб

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Славен Билич возглавил английский клуб

Фото: сайт "Уотфорда"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Уотфорда" на официальном сайте объявила о назначении Славена Билича на пост главного тренера.

Хорватский специалист заключил с английским клубом контракт на 18 месяцев. Он сменил уволенного Роба Эдвардса.

После 10 туров "Уотфорд" с 14 очками занимает 10-е место в Чемпиошипе.

54-летний Билич ранее тренировал "Хайдук", молодежную сборную Хорватии, сборную Хорватии, "Локомотив", "Бешикташ", "Вест Хэм", "Аль-Иттихад", "Вест Бромвич" и "Бэйцзин Гоань".

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