Скончался легендарный футболист "Валенсии"

Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте сообщила об уходе из жизни легенды клуба Роберто Хиля в возрасте 84 лет.

Причина смерти не разглашается.

Хиль выступал за "Валенсию" с 1959 по 1971 годы. В составе "летучих мышей" по одному разу стал чемпионом Испании и выиграл Кубок Испании, а также дважды завоевал Кубок ярмарок. После завершения карьеры футболиста тренировал "Валенсию" с 1984 по 1985 годы, а также в 1988 году.

Ранее сообщалось, что умер бывший футболист "Спартака". | https://dailysports.net