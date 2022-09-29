Сколько заработала сборная Украины в Лиге наций: названа сумма

Украинская сборная за участие в Лиге наций получила 1,5 млн евро. Э

Это фиксированная сумма призовых для каждой команды Дивизиона В. Она перечисляется из Фонда солидарности.

В то же время сборные из элитного Дивизиона А получат по 2,25 млн евро. Участники плей-офф турнира получат по 4,5 млн евро.

Сборные из Дивизиона С получат по 1,125 млн евро, а из Лиги D — по 750 тыс евро.

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