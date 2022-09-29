Сколько заработала сборная Украины в Лиге наций: названа сумма
Украинская сборная за участие в Лиге наций получила 1,5 млн евро. Э
Это фиксированная сумма призовых для каждой команды Дивизиона В. Она перечисляется из Фонда солидарности.
В то же время сборные из элитного Дивизиона А получат по 2,25 млн евро. Участники плей-офф турнира получат по 4,5 млн евро.
Сборные из Дивизиона С получат по 1,125 млн евро, а из Лиги D — по 750 тыс евро.
Не пропустите: Успех Испании, неудачи Украины и Португалии: результаты Лиги наций 27 сентября. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Валенсия" подписала бывшего вратаря "Атлетика"
-
Бывший полузащитник "Челси" завершил карьеру
-
Сколько заработала сборная Украины в Лиге наций: названа сумма
-
Легенда мирового футбола Фигу попал в Книгу рекордов Гиннеса (видео)
-
В УЕФА жестко ответили на приглашение клубов из Крыма в чемпионат России
-
Мората получил престижную награду в сборной Испании
-
Наставнику "Вест Хэма" грозит увольнение: у него есть 5 матчей
-
"Реал" определился с тем, когда купит Холанда
-
Анри рассказал, почему ВАР убивает современный футбол
-
Неймар пожаловался на предвзятое отношений со стороны арбитров
-
Психолог раскрыл детали беседы с Роналду
-
"Барселона" намерена серьезно снизить ведомость зарплат
-
Бернарду Силве разрешат покинуть "Сити", но за огромные деньги
-
Озил пропустит около трёх месяцев после операции
-
На Беллингема появился еще один топ-покупатель
-
Назван главный фаворит ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 28 сентября
-
"Реал" теряет Модрича
-
Еще один экс-игрок "Челси" ушел из футбола в возрасте 35 лет
-
Легенда "Ливерпуля" сравнил Магуйра с кроликом
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4