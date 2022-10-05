СК "Днепр-1" может лишиться капитана зимой

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СК "Днепр-1" может лишиться капитана зимой

Фото: сайт "Днепр-1"/Автор неизвестен

Капитан СК "Днепр-1" Александр Сваток может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

Руководство клуба не может согласовать со Сватком условия нового соглашения, что и может стать причиной ухода.

Дело в том, что в декабре Сваток получил статус свободного агента, если соглашение не будет подписано. 

По информации журналиста Игоря Бурбаса, защитник уже начал переговоры с другими клубами. Им интересуются команды из чемпионата Польши, Венгрии, а также МЛС. Сам защитник хочет остаться в Европе.

В текущем сезоне на счету 28-летнего украинца семь матчей за "Днепр-1" во всех турнирах.

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