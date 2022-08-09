Символическая сборная 4-го тура РПЛ

Портал WhoScored показал символическую сборную лучших футболистов 4-го тура российской Премьер-Лиги.

По данным статистов, лучшим игроком тура стал нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун, который оформил дубль в ворота "Локомотива".

Сборная 4-го тура РПЛ:

Матвей Сафонов ("Краснодар", 8,1), Даниил Денисов ("Спартак", 7,1), Роберто Фернандес ("Динамо", 8,5), Руслан Литвинов ("Спартак", 7,4), Кристиан Рамирес ("Краснодар", 7,9), Хесус Медина (ЦСКА, 8,3), Лука Гагнидзе ("Динамо", 8,2), Никола Моро ("Динамо", 8,2), Олакунле Олусегун ("Краснодар", 10), Фёдор Чалов (ЦСКА, 9,0), Александр Соболев ("Спартак", 8,1).

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