Симеоне высказался о поведении Анчелотти и прокомментировал победу над "Реалом"

Фото: твиттер "Атлетико"\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Реалом" (1:0) в матче 35-го тура Ла Лиги поделился мнением об игре и высказался о поведении наставника королевского клуба Карло Анчелотти.

"Атлетико" все еще не попал в Лигу чемпионом, потому что нужно набрать еще много очков, а впереди у нас три очень сложных соперника.

У нас было много моментов, чтобы закончить матч с "Реалом", но мы не сделали этого из-за нехватки мощи. Голевые моменты были, нужно доверять игрокам, что они их реализуют.

Футбол очень сложен, и нам нужно суметь завершить сезон как можно лучше. В этот нестабильный сезон болельщики всегда поддерживали нас, и это невероятно. Мы несем ответственность перед ними до самого конца.

Общение с Анчелотти? Я приветствовал и других тренеров в конце игр: Бордаласа, Марселино.

Я восхищаюсь Анчелотти, восхищаюсь тем, что он ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях", - сказал аргентинский специалист.

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