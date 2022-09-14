Симеоне рассказал о том, хватает ли Гризманну 30 минут игрового времени

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Симеоне рассказал о том, хватает ли Гризманну 30 минут игрового времени

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что форвард команды Антуан Гризманн демонстрирует отличный футбол, несмотря на выход на поле после 60-й минуты.

Как известно, игрок арендован у "Барселоны" и мадридский клуб намеренно выпускает его на поле на последние полчаса игры, чтобы не платить за него прописанную сумму в контракте.

"Каждый раз, когда он на поле, команда играет лучше, их связка с Феликсом очень хороша. Это правда, что в те минуты, что они были вместе, в нашем выступлении прослеживались позитивные моменты. Я очень люблю Гризманна. Он знает, что, помимо моей привязанности к нему, он является одним из самых важных игроков в истории "Атлетико" с точки зрения забитых голов.

Он продолжает совершенствоваться и работать. Антуан многое даёт нам в те минуты, когда выходит на поле, будь то 32, 36 или 15 минут. Реальность такова, что в течение 30 минут он показывает отличный футбол, но мы не знаем, что будет, если Гризманн будет играть 60 минут", — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

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