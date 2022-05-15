Симеоне рассказал о прощании с Суаресом

Фото: твиттер Суареса\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о прощании с нападающим команды Луисом Суаресом.

!В середине ноября у нас состоялся разговор с Луисом. Это был долгий, жёсткий и искренний разговор о том, что он хотел бы в будущем, о настоящем, о команде и о том, что нам нужно от него.

Начиная с этого разговора и по сей день каждый из нас проявил уважение ко всему, что тогда обсуждалось, а это случается не так часто.

Я благодарен Суаресу. Он был великолепен в прошлом сезоне, а в этом остаётся нашим лучшим бомбардиром. Он будет играть "Севильей" и, думаю, покажет себя таким же, каким мы его привыкли видеть", - сказал аргентинский специалист.

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