Симеоне просит "Атлетико" купить Роналду

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Симеоне просит "Атлетико" купить Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симоне хочет, чтобы мадридский клуб приобрел нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает журналист Гильем Балаге в своем твиттере.

По сведениям источника, аргентинский специалист полагает, что переход португальца принесет такую же пользу, как и трансфер уругвайского форварда Луиса Суареса из "Барселоны" в 2020 году. После этого "Атлетико" стал чемпионом Испании. Что касается Роналду, то он заинтересован в переходе, так как "матрасники" примут участие в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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