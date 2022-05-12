Симеоне прокомментировал 10-й подряд выход в Лигу чемпионов

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Симеоне прокомментировал 10-й подряд выход в Лигу чемпионов

Фото: твиттер Симеоне\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Эльче" (2:0) в матче 36-го тура Ла Лиги прокомментировал 10-й подряд выход в Лигу чемпионов.

"Прежде всего я рад за игроков, хотя сезон получился нестандартным. В Лиге чемпионов мы выступили очень хорошо, а в Ла Лиге нам не хватало стабильности. Мы достигли цели. Думаю, это заслуженный итог проделанной работы, позволившей нам в очередной раз решить эту задачу.

Помню, как впервые разговаривал с Энрике Сересо (президентом "Атлетико") и Мигелем Хилем (гендиректором), и они сказали мне, что для стабильности клуба важно выходить в Лигу чемпионов в ближайшие 4-5 сезонов. Теперь мы там уже в десятый раз", – сказал аргентинский специалист.

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