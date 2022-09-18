Симеоне принес "Наполи" победу над "Миланом"
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде обыграл "Милан" со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Маттео Политано и Джованни Симеоне. У хозяев отличился Оливье Жиру.
"Наполи", набрав 17 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 14 очками опустился на пятую позицию.
"Милан" – "Наполи" - 1:2 (0:0)
Голы: Политано, 55 (с пенальти) - 0:1, Жиру, 69 - 1:1, Симеоне, 78 - 1:2
"Милан": Меньян, Калабрия (Дест, 46), Кьер (Калулу, 46), Томори, Эрнандес, Крунич (Браим Диас, 66), Беннасер, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 66), Тонали, де Кетеларе (Адли, 82), Жиру.
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Оливера, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 87), Замбо-Ангисса, Политано (Дзербин, 66), Кварацхелия (Элмаз, 87), Распадори (Симеоне, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17