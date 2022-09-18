Симеоне принес "Наполи" победу над "Миланом"

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Симеоне принес "Наполи" победу над "Миланом"

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде обыграл "Милан" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Маттео Политано и Джованни Симеоне. У хозяев отличился Оливье Жиру.

"Наполи", набрав 17 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 14 очками опустился на пятую позицию.

"Милан" – "Наполи" - 1:2 (0:0)
Голы: Политано, 55 (с пенальти) - 0:1, Жиру, 69 - 1:1, Симеоне, 78 - 1:2

"Милан": Меньян, Калабрия (Дест, 46), Кьер (Калулу, 46), Томори, Эрнандес, Крунич (Браим Диас, 66), Беннасер, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 66), Тонали, де Кетеларе (Адли, 82), Жиру.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Оливера, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 87), Замбо-Ангисса, Политано (Дзербин, 66), Кварацхелия (Элмаз, 87), Распадори (Симеоне, 66).

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