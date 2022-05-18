Симеоне подал в суд на бывшую жену

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Симеоне подал в суд на бывшую жену

Фото: твиттер Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне решил подать в суд на свою бывшую жену Каролину Бальдини, сообщает La Nacion.

По сведениям источника, причиной такого решения стало выступление Бальдини на телевидении, где она рассказала об отношениях с Диего и об их разрыве. Аргентинский специалист хочет в суде добиться запрета для бывшей жены говорить о нем в прессе.

У Симеоне и Бальдини есть трое общих детей - сыновья Джованни, Джанлука и Джулиано. Также у него есть двое дочерей от второй жены - Франческа и Валентина.

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