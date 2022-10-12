Симеоне ответил на слухи об уходе из "Атлетико"

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Симеоне ответил на слухи об уходе из "Атлетико"

Фото: твиттер Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне перед игрой с "Брюгге" в Лиге чемпионов высказался о своем будущем.

По словам аргентинца, у него нет планов уходить с поста наставника мадридцев.

"Я никуда не ухожу, я здесь. Чувствую, что имею такую же поддержку, как всегда. Недавно меня спросили, вижу ли я себя в другом месте… Мой ответ был: "Нет, абсолютно", — сказал Симеоне.

Напомним, что испанцы занимают 4 место в своем квартете Лиги чемпионов и 4 строчку в чемпионате Испании.

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