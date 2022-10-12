Симеоне ответил на слухи об уходе из "Атлетико"
Фото: твиттер Диего Симеоне/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне перед игрой с "Брюгге" в Лиге чемпионов высказался о своем будущем.
По словам аргентинца, у него нет планов уходить с поста наставника мадридцев.
"Я никуда не ухожу, я здесь. Чувствую, что имею такую же поддержку, как всегда. Недавно меня спросили, вижу ли я себя в другом месте… Мой ответ был: "Нет, абсолютно", — сказал Симеоне.
Напомним, что испанцы занимают 4 место в своем квартете Лиги чемпионов и 4 строчку в чемпионате Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14