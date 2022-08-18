Симеоне официально стал футболистом "Наполи"
Форвард "Вероны" Джованни Симеоне официально стал футболистом "Наполи".
Неаполитанцы арендовали футболиста на сезон за 3,5 миллиона евро с обязательным правом выкупа за 12 миллионов.
В "Наполи" форвард должен заменить Дриса Мертенса, который ранее ушёл из клуба свободным агентом.
В прошлом сезоне 27-летний Симеоне записал на свой счет 17 голов и отдал 5 результативных передач в итальянской Серии А.
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|Парма
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