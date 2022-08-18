Форвард "Вероны" Джованни Симеоне официально стал футболистом "Наполи".

Неаполитанцы арендовали футболиста на сезон за 3,5 миллиона евро с обязательным правом выкупа за 12 миллионов.

В "Наполи" форвард должен заменить Дриса Мертенса, который ранее ушёл из клуба свободным агентом.

В прошлом сезоне 27-летний Симеоне записал на свой счет 17 голов и отдал 5 результативных передач в итальянской Серии А.

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