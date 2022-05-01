Симеоне назвал причину поражения "Атлетико" в матче с "Атлетиком"
Фото: твиттер Диего Симеоне/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в матче 34-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (0:2).
"Начало встречи оказалось сложным. "Атлетик" держал нас в напряжении в первые 10-15 минут, но затем мы смогли прибавить. Однако, гол с пенальти выбил нас из колеи. Нам не хватало свежести в некоторых эпизодах. Это этого зависит то, имеет ли команда преимущество", - приводит слова Симеоне официальный сайт клуба.
"Атлетико", набрав в 34 турах 61 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14