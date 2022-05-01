Симеоне назвал причину поражения "Атлетико" в матче с "Атлетиком"

Фото: твиттер Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в матче 34-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (0:2).

"Начало встречи оказалось сложным. "Атлетик" держал нас в напряжении в первые 10-15 минут, но затем мы смогли прибавить. Однако, гол с пенальти выбил нас из колеи. Нам не хватало свежести в некоторых эпизодах. Это этого зависит то, имеет ли команда преимущество", - приводит слова Симеоне официальный сайт клуба.

"Атлетико", набрав в 34 турах 61 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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