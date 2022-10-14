Симеоне назвал причину, почему не играет Феликс

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Симеоне назвал причину, почему не играет Феликс

Фото: твиттер Жоау Феликса/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о португальском нападающем Жоау Феликсом, который в последнее время редко выходит на поле и задумался о смене клуба.

"Я буду честен. Я хочу добиваться победы с Корреа, Феликсом, Гризманном, Моратой, Куньей. Такова реальность. В данный момент уровень игры Жоау упал, поэтому на поле выходят другие футболисты. Феликс такой же игрок, как и все остальные. Он будет играть, когда наберет форму. Ему нужно работать", - цитирует Симеоне Marca.

В нынешнем сезоне 22-летний Фелиш провел за "Атлетико" 11 матчей, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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