Симеоне-младший может перейти в "Атлетико"
Фото: твиттер Джованни Симеоне/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к аргентинского нападающему "Кальяри" Джованни Симеоне, сыну главного тренера "матрасников" Диего Симеоне, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Атлетико" Симеоне-младший может заменить уругвайца Луиса Суареса, который, скорее всего, покинет клуб.
26-летний Симеоне в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за "Верону", провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
|14
|20
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|20
|14