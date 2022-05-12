Симеоне-младший может перейти в "Атлетико"

Фото: твиттер Джованни Симеоне/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к аргентинского нападающему "Кальяри" Джованни Симеоне, сыну главного тренера "матрасников" Диего Симеоне, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Атлетико" Симеоне-младший может заменить уругвайца Луиса Суареса, который, скорее всего, покинет клуб.

26-летний Симеоне в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за "Верону", провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

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