Симеоне категорично высказался о Роналду в "Атлетико"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне не рассматривал вариант с переходом форварда "МЮ" Криштиану Роналду в его команду.

Также тренер отметил, что никогда бы не смог возглавить "Реал".

"Я никогда не говорил с Криштиану Роналду, чтобы он приехал сюда, никогда. Точно так же, как я не вижу себя на тренировках в "Реале", я не вижу Криштиану в "Атлетико", — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо.

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