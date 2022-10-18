Симеоне категорично высказался о Роналду в "Атлетико"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне не рассматривал вариант с переходом форварда "МЮ" Криштиану Роналду в его команду.
Также тренер отметил, что никогда бы не смог возглавить "Реал".
"Я никогда не говорил с Криштиану Роналду, чтобы он приехал сюда, никогда. Точно так же, как я не вижу себя на тренировках в "Реале", я не вижу Криштиану в "Атлетико", — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо.
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