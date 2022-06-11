Швейцарский футболист готов играть за "Рубин" в ФНЛ
Фото: твиттер "Рубина"/Автор неизвестен
Швейцарский футболист Дарко Евтич готов играть за "Рубин" в Олимн-ФНЛ в следующем сезоне.
Как сообщили в пресс-службе казанского клуба, футболист вскоре уже присоединился к команде.
Напомним, что прошлый сезон 29-летний швейцарец провел за греческий АЕК на правах аренды.
Контракт Евтича с казанским клубом рассчитан до июня 2024 года.
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