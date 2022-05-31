Шварц высказался о своем уходе из "Динамо"

Фото: телеграм "Динамо"\Автор неизвестен

Сандро Шварц опубликовал обращение к болельщикам "Динамо", в котором рассказал о своем уходе с поста главного тренера московского клуба.

"Последние дни были для меня очень тяжелыми. И я говорю не про поражение в финале Кубка – хотя, безусловно, оно тоже стало для меня очень болезненным. Но, прежде всего, эти дни получились столь трудными, потому что я должен был проститься с "Динамо"…

За последние месяцы мир сильно изменился. Он уже не такой, каким был, когда я продлевал контракт с клубом. Но, несмотря на это, я не ушел сразу – и это было потому, что этот клуб, и особенно люди, работающие в нем, находятся в моем сердце. Я чувствовал их отношение и видел их поступки. Поэтому для меня было делом принципа довести нынешний сезон до конца.

К сожалению, в концовке нам не хватило удачи, чтобы отпраздновать огромный успех. Но мы все равно можем гордиться тем, чего мы достигли ВМЕСТЕ.

"Динамо" стало топ-командой, которая участвовала в борьбе за титул. У нашей команды есть узнаваемое лицо. Философия игры, привлекательная и успешная. У нас есть игроки, которые добились огромного прогресса за последнее время. Игроки с талантом, характером и эмоциями. Я абсолютно уверен, что эти ребята в ближайшие годы продолжат себя проявлять и их имена будут на слуху. И что самое важное, нам удалось создать нерушимую связь между фанатами, командой, штабом и персоналом, сотрудниками и руководством клуба. Скажу честно, раньше я никогда и нигде с подобным единением не сталкивался.

Хочу поблагодарить вас всех от всего сердца. За ваше уважение, за вашу поддержку, за ваше доверие. Я бы с радостью сказал персональные слова благодарности каждому болельщику и каждому сотруднику. Но позвольте мне в этот момент отдельно назвать двоих. Это Андрей Воронин и Иван Ордец.

Ну, вот и все. Кто знает, что ждет нас в будущем. В Германии "До свидания" звучит как Auf Wiedersehen – что можно перевести как "скоро увидимся". Я надеюсь, что мы с вами и правда скоро увидимся. В гораздо лучших обстоятельствах", – написал немецкий специалист.

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