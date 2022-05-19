"Штутгарт" выкупил защитника "Арсенала"

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"Штутгарт" выкупил защитника "Арсенала"

Фото: Константиноса Мавропаноса/Автор неизвестен

Пресс-служба "Штутгарта" на официальном сайте объявила о выкупа трансфера греческого защитника "Арсенала" Константиноса Мавропаноса.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Стоит отметить, что Мавропанос с 2020 года играет за "Штутгарт" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 24-летний Мавропанос провел за "Штутгарт" 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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