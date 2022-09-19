"Штутгарт" усилился экс-защитником дортмундской "Боруссии" и ПСЖ

Фото: сайт "Штутгарта"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Штутгарта" на официальном сайте объявила о переходе французского защитника Дана-Акселя Загаду.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "швабам" бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2026 года.

23-летний Загаду ранее выступал за ПСЖ и дортмундскую "Боруссию". Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Франции и забил два мяча.

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