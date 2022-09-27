Шоу высказался о шквале критики в адрес Магуйара
Фото: твиттер Люка Шоу/Автор неизвестен
Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люк Шоу поддержал одноклубника и соотечественника Харри Магуйара, который регулярно допускает результативные ошибки.
"Бывает такое, что человек хочет убежать от всего и не привлекать к себе внимание, но Харри продолжает находиться в центре внимания. Этим он показывает силу своего характера. Прекращайте его критиковать, все знают, что он является невероятным футболистом. Возможно, сейчас он не так уверен в себе, так как может показаться, что против него настроен весь мир. Поэтому все футболисты и тренерский штаб поддерживают Магуайра. Людям пора понять, что он является важным игроком сборной Англии. Они должны это принять", - приводит слова Шоу Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне 29-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" пять матчей.
Не пропустите: "МЮ" нашел замену Роналду. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Определились полуфиналисты Лиги наций
-
Успех Испании, неудачи Украины и Португалии: результаты Лиги наций 27 сентября
-
Испания обыграла Португалию в решающем матче Лиги наций
-
Украина не смогла обыграть Шотландию в Лиге наций
-
Бразилия разгромила африканскую сборную в товарищеском матче
-
Украина U21 - Словакия U21 - 3:0 (видеообзор)
-
"Ньюкасл" хочет купить лидера "Лестера" в январе
-
Экс-звезда "Челси" завершил карьеру в 35 лет
-
Сборная Англии может остаться без главного тренера после ЧМ-2022
-
Экс-хавбек "Манчестер Сити" завершил карьеру в 32 года
-
Де Хеа может перейти в "Ювентус"
-
Месси назвал условие для возвращения в "Барселону"
-
Украина вышла в финальную стадию молодежного Евро-2023
-
"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Реала"
-
Шоу высказался о шквале критики в адрес Магуйара
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для основного защитника
-
Солари вернется в "Реал"
-
Стали известны цели "Барселоны" на нынешний сезон
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18