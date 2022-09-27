Шоу высказался о шквале критики в адрес Магуйара

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Шоу высказался о шквале критики в адрес Магуйара

Фото: твиттер Люка Шоу/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люк Шоу поддержал одноклубника и соотечественника Харри Магуйара, который регулярно допускает результативные ошибки.

"Бывает такое, что человек хочет убежать от всего и не привлекать к себе внимание, но Харри продолжает находиться в центре внимания. Этим он показывает силу своего характера. Прекращайте его критиковать, все знают, что он является невероятным футболистом. Возможно, сейчас он не так уверен в себе, так как может показаться, что против него настроен весь мир. Поэтому все футболисты и тренерский штаб поддерживают Магуайра. Людям пора понять, что он является важным игроком сборной Англии. Они должны это принять", - приводит слова Шоу Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 29-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" пять матчей.

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