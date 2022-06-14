Шотландия разгромила Армению в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Шотландии/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Шотландии на выезде разгромила сборную Армении со счетом 4:1.

Победу гостям принесли дубль Стюарта Армстронга, голы Джона Макгинна и Че Адамса. В составе хозяев отличился Ваан Бичахчян.

Шотландия, набрав 6 очков, вышла на второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Армения с 3 очками опустилась на третью позицию.

Армения – Шотландия - 1:4 (1:2)

Голы: Бичахчян, 6 - 1:0, Армстронг, 14 - 1:1, Армстронг, 45 - 1:2, Макгинн, 50 - 1:3, Адамс, 53 - 1:4

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Мкоян, Ароян, Оганесян, Байрамян (Оганесян, 59), Григорян (Мкртчян, 46), Сперцян (Ангуло, 59), Дашян, Бичахчян (Удо, 59), Барсегян (Серобян,

84).

Шотландия: Гордон, Паттерсон (Ралстон, 64), Хэнли (Кэмпбелл, 86), Хендри, Мактомини, Тэйлор, Армстронг, Макгрегор, Макгинн (Тернбулл, 64), Гилмор (Фергюсон, 63), Адамс (Браун, 74).

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