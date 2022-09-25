Шотландия понесли серьезные потери перед решающим матчем с Украиной
Фото: твиттер Скотта Мактоминей/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Украины.
Футболист получил "лишнюю" желтую карточку в матче 5-го тура против Ирландии (2:1) и заработал одноматчевую дисквалификацию. Также под вопросом участие защитников Кирана Тирни и Аарон Хики, которые получили небольшие повреждения.
Матч Украина – Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове. После пяти туров Шотландия, набрав 12 очков, лидирует в группе 1 Лиги В. Украина с 10 очками занимает второе место. Победитель группы выйдет в Лигу А.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4