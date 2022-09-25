Шотландия понесли серьезные потери перед решающим матчем с Украиной

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Шотландия понесли серьезные потери перед решающим матчем с Украиной

Фото: твиттер Скотта Мактоминей/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Украины.

Футболист получил "лишнюю" желтую карточку в матче 5-го тура против Ирландии (2:1) и заработал одноматчевую дисквалификацию. Также под вопросом участие защитников Кирана Тирни и Аарон Хики, которые получили небольшие повреждения.

Матч Украина – Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове. После пяти туров Шотландия, набрав 12 очков, лидирует в группе 1 Лиги В. Украина с 10 очками занимает второе место. Победитель группы выйдет в Лигу А.

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