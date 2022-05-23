Шотландия назвала состав на матч с Украины в стыках ЧМ-2022

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Шотландия назвала состав на матч с Украины в стыках ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Шотландии/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Шотландии огласил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к полуфинальному стыковому матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Украины.

Вратари: Кларк, Гордон, Келли, Маршалл.

Защитники: Купер, Хенли, Хендри, Хики, Маккенна, О'Доннелл, Паттерсон, Ральстон, Робертсон, Суттар, Тейлор.

Полузащитники: Армстронг, Фергюсон, Гилмор, Джек, Макгинн, Макгрегор, Мактоминей, Тернбулл.

Нападающие: Адамс, Браун, Кристи, Дайкс, Стюарт.

Матч Шотландия - Украина состоится 1 июня. Победитель в финале встретится со сборной Уэльса.

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