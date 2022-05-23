Шотландия назвала состав на матч с Украины в стыках ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Шотландии/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной Шотландии огласил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к полуфинальному стыковому матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Украины.
Вратари: Кларк, Гордон, Келли, Маршалл.
Защитники: Купер, Хенли, Хендри, Хики, Маккенна, О'Доннелл, Паттерсон, Ральстон, Робертсон, Суттар, Тейлор.
Полузащитники: Армстронг, Фергюсон, Гилмор, Джек, Макгинн, Макгрегор, Мактоминей, Тернбулл.
Нападающие: Адамс, Браун, Кристи, Дайкс, Стюарт.
Матч Шотландия - Украина состоится 1 июня. Победитель в финале встретится со сборной Уэльса.
Не пропустите: "Ливерпуль" подписал португальского таланта. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Герта" выиграла переходной матч и осталась в Бундеслиге
-
Тчуамени не перейдет в ПСЖ
-
"Тоттенхэм" поборется за форварда "Манчестер Сити"
-
Шотландия назвала состав на матч с Украины в стыках ЧМ-2022
-
Мане не исключает перехода в "Баварию"
-
"Реал" нацелился на лидера "Милана"
-
Чалов вернется в ЦСКА из "Базеля"
-
Названа зарплата Мбаппе по новому контракту с ПСЖ
-
Мбаппе объяснил, почему не перешел в "Реал"
-
"Реал" хочет продлить Родриго
-
"Зенит" может купить вратаря "Сочи"
-
Роналду мог уйти из "Манчестер Юнайтед" из-за Рангника
-
В ПСЖ отреагировали на угрозу Ла Лиги пожаловаться на клуб в УЕФА
-
Дзюба может перейти в московский клуб
-
Дортмундская "Боруссия" назвала имя нового главного тренера
-
Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков
-
Гильерме остается в "Локомотиве"
-
Дортмундская "Боруссия" купила хавбека "Кельна"
-
"Астон Вилла" подписала новичка сборной Франции
-
"Ливерпуль" подписал португальского таланта
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3