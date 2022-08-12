Шомуродов заинтересовал чемпиона Турции

Фото: твиттер Эльдора Шомуродова/Автор неизвестен

27-летний нападающий "Ромы" Эльдор Шомуродов заинтересовал "Трабзонспор".

Как сообщает RomaPress, чемпион Турции прошлого сезона желает арендовать бывшего игрока "Ростова" за € 1 млн.

При этом "Рому" интересует вариант, который включает в себя обязательства о выкупе.

В минувшем сезоне нападающий сыграл за свою нынешнюю команду 39 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Не пропустите: "Рома" договорилась с нападающим сборной Италии. | https://dailysports.net