Шомуродов заинтересовал чемпиона Турции

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Шомуродов заинтересовал чемпиона Турции

Фото: твиттер Эльдора Шомуродова/Автор неизвестен

27-летний нападающий "Ромы" Эльдор Шомуродов заинтересовал "Трабзонспор".

Как сообщает RomaPress, чемпион Турции прошлого сезона желает арендовать бывшего игрока "Ростова" за € 1 млн.

При этом "Рому" интересует вариант, который включает в себя обязательства о выкупе.

В минувшем сезоне нападающий сыграл за свою нынешнюю команду 39 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. 

Не пропустите: "Рома" договорилась с нападающим сборной Италии. | https://dailysports.net
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