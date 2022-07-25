Шомуродов может покинуть "Рому"

Фото: твиттер Эльдора Шомуродова/Автор неизвестен

"Рома" может расстаться с нападающим сборной Узбекистана Эльдором Шомуродовым, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, футболист не произвел должного впечатления на тренерский штаб римского клуба. Также команду может покинуть защитник Матиас Винья.

В прошлом сезоне 27-летний Шомуродов провел за "Рому" 39 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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