Шомуродов может перейти в "Торино"

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Шомуродов может перейти в "Торино"

Фото: твиттер Шомуродова\Автор неизвестен

Нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов может перейти в "Торино".

Как сообщает Corriere Gramata, римский клуб получил соответствующий запрос о трансфере.

В планах клуба из Турина арендовать 27-летнего узбека с возможностью выкупа. 

Ранее стало известно, что форвард не смог впечатлить главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки клуба.

Об уходе футболиста также говорил и его агент.

В сезоне-2021/22 Шомуродов провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. 

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