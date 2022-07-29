Шомуродов может перейти в "Торино"
Фото: твиттер Шомуродова\Автор неизвестен
Нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов может перейти в "Торино".
Как сообщает Corriere Gramata, римский клуб получил соответствующий запрос о трансфере.
В планах клуба из Турина арендовать 27-летнего узбека с возможностью выкупа.
Ранее стало известно, что форвард не смог впечатлить главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки клуба.
Об уходе футболиста также говорил и его агент.
В сезоне-2021/22 Шомуродов провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Не пропустите: ПСЖ купил французского защитника. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
В сборной Аргентины определились с будущим Скалони
-
Шомуродов может перейти в "Торино"
-
Агент рассказал, каким видит возвращение Кокорина в РПЛ
-
Бернарду Силву предложили "Реалу" и "Барселоне"
-
В "Барселоне" рассказали, когда может вернуться Месси
-
"Оренбург" подписывает аргентинского футболиста
-
"Аталанта" подписала вингера "РБ Лейпциг" Лукмана
-
Автор самого возрастного гола РПЛ рассказал, как живет на обычную пенсию
-
Оздоев официально перешёл в клуб Пирло
-
Гаспар покидает "Вильярреал" спустя 15 лет в клубе
-
Уэльс и Шотландию наказали за поведение болельщиков на матчах с Украиной
-
Агент рассказал, почему Дзюба остается без клуба
-
Агент рассказал, вернется ли Черышев в Россию
-
Нападающий "Спартака" перешел во французский "Родез"
-
В "Аталанте" ответили на слухи о переходе Миранчука в "Торино"
-
"Ювентус" может найти замену Погба в "Атлетико"
-
Главные новости дня: 28 июля
-
Алексей Миранчук может перейти из "Аталанты" в другой клуб Серии А
-
"Вильярреал" подписал опытного испанца
-
ЦСКА усилился сербским полузащитником
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17