Шомуродов может оказаться в АПЛ

Фото: твиттер Эльдора Шомуродова/Автор неизвестен

"Вулверхэмптон" интересуется нападающим "Ромы" и сборной Узбекистана Эльдором Шомуродовым, сообщает Il Messaggero.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением или арендой футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Торино" и "Болонья".

В прошлом сезоне 27-летний Шомуродов провел за "Рому" 39 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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