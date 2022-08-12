Шомуродов мешает "Роме" подписать чемпиона Европы

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Шомуродов мешает "Роме" подписать чемпиона Европы

Фото: твиттер Эльдора Шомуродова/Автор неизвестен

"Рома" не может подписать нападающего сборной Италии Андреа Белотти из-за узбекистанского форварда Эльдора Шомуродова, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, римский клуб сначала должен продать Шомуродова, а лишь после этого сможет подписать Белотти, который является свободным агентом. Стоит отметить, что к Белотти также проявляют интерес "Ницца" и "Галатасарай".

28-летний Белотти ранее играл за "Альбинолеффе", "Палермо" и "Торино". За сборную Италии сыграл 44 матча и забил 12 голов. Победитель Евро-2020.

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