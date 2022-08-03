Шмейхель перебрался в Лигу 1

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Шмейхель перебрался в Лигу 1

Фото: сайт "Ниццы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ниццы" на официальном сайте объявила о переходе датского вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля.

Сумма трансфера составила один миллион евро. Голкипер заключил с французским клубом контракт до лета 2025 года.

35-летний Шмейхель выступал за "Лестер" с 2011 года. Всего он провел за клуб 478 матчей во всех турнирах и пропустил 586 голов. Ранее играл за "Манчестер Сити", "Дарлингтон", "Бери", "Фолкирк", "Кардифф Сити", "Ковентри", "Ноттс Каунти" и "Лидс". За сборную Дании сыграл 84 матча. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.

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