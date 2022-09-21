Шмейхель негативно проявил себя в начале карьеры в "Ницце"

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Шмейхель негативно проявил себя в начале карьеры в "Ницце"

Фото: твиттер Каспера Шмейхеля/Автор неизвестен

Руководство "Ниццы" недовольство поведением датского вратаря Каспера Шмейхеля, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, голкипер регулярно нарушает дисциплину, опаздывает на собрания команды, а также  игнорирует выходные дни. Представители датчанина просили владельца клуба поставить Шмейхеля в основной состав в матче с "Тулузой", но главный тренер команды Люсьен Фавр не поддержал такое решение и выпустил на поле другого вратаря. Впрочем, затем датчанин все-таки стал регулярно играть.

В нынешнем сезоне 35-летний Шмейхель провел за "Ниццу" девять матчей и пропустил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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