Шмейхель может продолжить карьеру в Лиге 1
Фото: твиттер Каспера Шмейхеля/Автор неизвестен
Датский вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель может перейти в "Ниццу", сообщает L'Équipe.
По сведениям источника, голкипер уже дал согласил на переход во французский клуб. Впрочем, "Ницца" может подписать вратаря только бесплатно, а для этого ему нужно расторгнуть контракт с "Лестером".
В прошлом сезоне 35-летний Шмейхель провел за "Лестер" 52 матча во всех турнирах и пропустил 79 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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