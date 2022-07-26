Шмейхель может продолжить карьеру в Лиге 1

Теги ниццалестер ситикаспер шмейхель

Шмейхель может продолжить карьеру в Лиге 1

Фото: твиттер Каспера Шмейхеля/Автор неизвестен

Датский вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель может перейти в "Ниццу", сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, голкипер уже дал согласил на переход во французский клуб. Впрочем, "Ницца" может подписать вратаря только бесплатно, а для этого ему нужно расторгнуть контракт с "Лестером".

В прошлом сезоне 35-летний Шмейхель провел за "Лестер" 52 матча во всех турнирах и пропустил 79 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ купил французского защитника. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 июля

Главные новости дня: 26 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов