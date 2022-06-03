Широкова удалили после матча детских команд

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Широкова удалили после матча детских команд

Фото: твиттер Романа Широкова/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков попал в очередной скандал.

На этот раз звездный в прошлом футболист был удален после матча детских команд "Строгино" — "Родина".

Как известно, Роман является начальником команды "Строгино", которая в этой встрече уступила сопернику со счетом 0:1.

На опубликованных в сети кадрах видно, что после финального свистка Широков подошел к главному арбитру встречи и что-то ему доказывал. После длительного диалога рефери удалил Широкова.

В турнирной таблице первенства Москвы команда бывшего лидера сборной России занимает последнее место.

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