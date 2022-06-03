Широкова удалили после матча детских команд
Фото: твиттер Романа Широкова/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков попал в очередной скандал.
На этот раз звездный в прошлом футболист был удален после матча детских команд "Строгино" — "Родина".
Как известно, Роман является начальником команды "Строгино", которая в этой встрече уступила сопернику со счетом 0:1.
На опубликованных в сети кадрах видно, что после финального свистка Широков подошел к главному арбитру встречи и что-то ему доказывал. После длительного диалога рефери удалил Широкова.
В турнирной таблице первенства Москвы команда бывшего лидера сборной России занимает последнее место.
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