Широкова отстранили от футбольной деятельности на полгода
Фото: твиттер Романа Широкова/Автор неизвестен
Бывшего игрока сборной России Романа Широкова отстранили от футбольной деятельности в Москве на полгода.
Такое решение было принято после конфликта Романа с рефери после игры детских команд "Строгино" и "Родина".
"В соответствии с ч.2 ст.54 положения комитета по безопасности и этике РОО МФФ, за оказание косвенного воздействия администратором ГБУ ФК "Строгино" Р.Н. Широковым на судей матча без цели влияния на спортивный результат матча – установить администратору ГБУ ФК "Строгино" Р.Н. Широкову запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности на территории г. Москвы на срок 6 месяцев и наложить штраф в размере 40 000 рублей", – говорится в заявлении на сайте Московской федерации футбола.
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