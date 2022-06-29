Широков рассказал о зарплате Бакаева в "Зените"
Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о переходе Зелимхана Бакаева из "Спартака" в "Зенит".
По словам Широкова, в московском клубе могли предложить футболисту условия далеко не хуже.
"Из слов Каттани я причины ухода не понял. Зарема говорит о том, что игроку дали в "Зените" неимоверные условия. Насколько я знаю, то, что ему дали в "Зените", "Спартак" мог дать с закрытыми глазами. Не знаю, почему не договорились.
Насколько я понимаю, клуб давно перестроился на бонусную систему: играешь, забиваешь — получаешь. Это нормальная практика", – сказал он.
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