Широков рассказал, кого считает лучшим футболистом "Спартака"
Фото: твиттер Романа Широкова/Автор неизвестен
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал имя лучшего футболиста "Спартака" в данный момент.
По его словам, по итогам первых двух матчей сложно сделать вывод.
"Пока я не увидел ничего нового, но прошло всего два матча, команда должна привыкнуть к требованиям нового главного тренера. Мягко говоря, я удивлён удалением Рыбуса — для чего опытный игрок так поступает?
Мозес сейчас лучший футболист "Спартака". Вышел сразу, побежал, повесил, как брелки, на себя игроков соперника, потом в одном из моментов гол классный забил. Исполнительское мастерство высочайшее — принял так, чтобы мяч упал на ногу, и ярко выраженный правша так пробил левой!" — сказал он.
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