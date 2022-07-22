Широков рассказал, кого считает лучшим футболистом "Спартака"

Фото: твиттер Романа Широкова/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал имя лучшего футболиста "Спартака" в данный момент.

По его словам, по итогам первых двух матчей сложно сделать вывод.

"Пока я не увидел ничего нового, но прошло всего два матча, команда должна привыкнуть к требованиям нового главного тренера. Мягко говоря, я удивлён удалением Рыбуса — для чего опытный игрок так поступает?

Мозес сейчас лучший футболист "Спартака". Вышел сразу, побежал, повесил, как брелки, на себя игроков соперника, потом в одном из моментов гол классный забил. Исполнительское мастерство высочайшее — принял так, чтобы мяч упал на ногу, и ярко выраженный правша так пробил левой!" — сказал он.

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