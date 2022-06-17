Широков предрекает провал молодому тренеру "Спартака"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Звездный российский футболист Роман Широков высказался по поводу назначения тренером "Спартака" Гильермо Абаскаля.

По словам Романа, он не сильно верит в способности специалиста, о котором никто ничего не знает.

"У "Спартака" уже был прецедент, когда из "Базеля" приходил молодой и перспективный тренер [Мурат Якин]. В принципе, получилось ни о чем. Может быть, сейчас будет лучше.

Дело в том, что мы же внимательно не следим за ними, когда они работают там. К тому же одно дело тренировать за рубежом, совсем другое – здесь", – сказал Широков.

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