Ширер назвал виновного в поражении "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
Фото: твиттер Алана Ширера/Автор неизвестен
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер обвинил защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда в поражении мерсисайдцев в финале Лиги чемпионов от мадридского "Реала" (0:1).
"Александер-Арнольд "проспал" момент с голом. Он не видел, что за его спиной находится Винисиус Жуниор. Но при этом Трент продемонстрировал невероятную страсть в единоборствах. Он задал высокую планку, но именно его ошибка привела к поражению команды", - приводит слова Ширера Sportskeeda.
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