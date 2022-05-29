Ширер назвал виновного в поражении "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов

Фото: твиттер Алана Ширера/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер обвинил защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда в поражении мерсисайдцев в финале Лиги чемпионов от мадридского "Реала" (0:1).

"Александер-Арнольд "проспал" момент с голом. Он не видел, что за его спиной находится Винисиус Жуниор. Но при этом Трент продемонстрировал невероятную страсть в единоборствах. Он задал высокую планку, но именно его ошибка привела к поражению команды", - приводит слова Ширера Sportskeeda.

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