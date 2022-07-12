Шиманьски тренируется с дублем польского клуба

Фото: твиттер Себастьян Шиманьски\Автор неизвестен

Польский полузащитник московского "Динамо" Себастьян Шиманьски находится в расположении варшавской "Легии".

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Там уточнили, что вместе с резервной командой "Легии" полузащитник сборной Польши набирает форму к сезону.

Как известно, Шиманьски не прибыл в срок в расположение "Динамо" из-за того, что ему дали дополнительные дни отпуска.

В прошлом сезоне хавбек сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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