Шиманьски перешел из "Динамо" в голландский топ-клуб

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Шиманьски перешел из "Динамо" в голландский топ-клуб

Фото: сайт "Фейеноорда"/Автор неизвестен

Пресс-служба роттердамского "Фейеноорда" на официальном сайте объявила о переходе польского полузащитника московского "Динамо" Себастьяна Шиманьски.

Голландский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 11 миллионов евро. "Бело-голубые" могут получит 20 процентов от последующей перепродажи игрока.

23-летний Шиманьски выступал за "Динамо" с 2019 года. Всего он провел за клуб 85 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Ранее играл за "Легию". За сборную Польши сыграл 15 матчей и забил 1 гол.

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