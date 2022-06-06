Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Уэльса
Фото: твиттер Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение национальной команды в финальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Уэльса (0:1).
"С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины по футболу и нашими, самыми преданными в мире болельщиками! Не все в жизни определяется результатом! Двигаемся вместе к следующим победам! Слава Украине!" - написал Шевченко в своей социальной сети.
В результате поражения Украина не попала на ЧМ-2022.
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