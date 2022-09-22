Шевченко лишь спустя 8 месяцев официально уволен из "Дженоа"

Фото: инстаграм Андрея Шевченко\Автор неизвестен

"Дженоа" официально сообщила о расторжении контракта с бывшим наставником Андреем Шевченко.

Таким образом, сейчас украинский специалист получил полное право искать себе новое место работы.

Как известно, Шевченко возглавлял итальянский клуб с ноября 2021 по январь 2022 года. После его увольнения контракт не был расторгнут.

Шевченко не мог приступить к работе с какой-либо новой командой, так как получал зарплату в "Дженоа".

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